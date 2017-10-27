Сурьмяная компания готова платить асбестовцам 100 миллионов в годСегодня в 12:53
- Текст
За работу на заводе.
Строительство сурьмяного завода в Асбесте положительно скажется на бюджете городского округа: ежегодно в виде налоговых отчислений в него будет поступать более 15 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Национальной сурьмяной компании" (НСК).
"Прогнозируемые налоговые отчисления составят около 15 миллионов рублей в год, при запуске первой очереди. Также отчисления земельного налога - около 3 миллионов рублей в год. И, самое главное, зарплата сотрудникам - около 100 миллионов в год. Это те средства, большинство из которых будет тратиться в городе Асбесте", - уточнили в пресс-службе НСК.
Финансовыми планами представители компании поделились с "Уралинформбюро" после встречи с депутатами, членами общественной палаты и несколькими активными жителями Асбеста - 26 октября НСК, на 50% принадлежащая бизнесмену Игорю Ротенбергу, презентовала думе свой завод, однако общий язык с местными законодателями так и не нашла.
"Собрание ничем не закончилось: представители НСК показали простенькую презентацию, а в ответ получили бурю негатива от депутатов, общественной палаты и жителей", - завила депутат муниципальной думы Наталья Крылова.
Как рассказали агентству в "Национальной сурьмяной компании", представители завода намерены провести встречу с местными жителями, чтобы погасить волну недовольства, накрывшую город. О мероприятии сообщат после публикации результатов оценки воздействия на окружающую среду предприятия по производству триоксида сурьмы. "Мы рассчитываем обсудить его результаты с жителями города", - заявили в пресс-службе НСК.
Стоит отметить, что асбестовцы намерены провести референдум против строительства сурьмяного завода. Они опасаются ухудшения экологической обстановки, поскольку по планам предприятие должно разместится в непосредственной близости от жилых домов.
Ранее по теме:
Представители сурьмяной компании не сумели договориться с депутатами Асбеста
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:23
Автор портрета Путина нарисовал на пшеничном поле Ким Чен Ына
Ради мира на земле.Сегодня в 18:57
Вооруженный "сникерсом" россиянин грабил цветочные павильоны
Копил на поездку домой.Сегодня в 18:37
Тюменского таможенника будут судить за взятку колесами
Цена свободы – 13 тысяч рублей.Сегодня в 18:24
Американским свиньям запретили въезд в Россию
До конца 2018 года.Сегодня в 18:01
Госдума одобрила новый порядок взыскания алиментов
К индексации подключат приставов.Сегодня в 17:53
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:51
Уроженец Волжского скормил бродячим псам останки двух девушек
Пропущенные через мясорубку.Сегодня в 17:41
Центробанк России снизил ключевую ставку
До 8,25%.Сегодня в 17:34
5 жительниц Серова погибли в пожаре из-за замыкания электропроводки
Первоначальная версия не подтвердилась.Сегодня в 17:23
Медведева отправили в колонию за гибель человека в ДТП
На Среднем Урале.Сегодня в 17:21
Россия погрозила миру ядерной триадой
Под присмотром Путина.Сегодня в 17:08
Брату тюменского замгубернатора грозит еще 4 года за расчленение подруги
Сестра жертвы считает нынешний приговор слишком мягким.Сегодня в 16:48
"Уральские авиалинии" переходят на зимнее расписание
Открывая новые направления.Сегодня в 16:39
Бастрыкин уволил подчиненного из-за ДТП с полицейским в Югре
Расследовать дело будут сыщики из Москвы.Сегодня в 16:36
Жителей поселка Балтым пугает новый газопровод
Чиновники призывают к спокойствию.
Главные новости
- Сегодня в 18:24Американским свиньям запретили въезд в Россию
- Сегодня в 17:345 жительниц Серова погибли в пожаре из-за замыкания электропроводки
- Сегодня в 16:39Бастрыкин уволил подчиненного из-за ДТП с полицейским в Югре
- Сегодня в 15:46Трамваи по Макаровскому мосту пойдут не раньше ноября
- Сегодня в 15:18Всё по ГОСТу! Кривизна перехода на Ленина устраивает мэрию Екатеринбурга
Аналитика
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.