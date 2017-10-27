За работу на заводе.

Строительство сурьмяного завода в Асбесте положительно скажется на бюджете городского округа: ежегодно в виде налоговых отчислений в него будет поступать более 15 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Национальной сурьмяной компании" (НСК).

"Прогнозируемые налоговые отчисления составят около 15 миллионов рублей в год, при запуске первой очереди. Также отчисления земельного налога - около 3 миллионов рублей в год. И, самое главное, зарплата сотрудникам - около 100 миллионов в год. Это те средства, большинство из которых будет тратиться в городе Асбесте", - уточнили в пресс-службе НСК.

Финансовыми планами представители компании поделились с "Уралинформбюро" после встречи с депутатами, членами общественной палаты и несколькими активными жителями Асбеста - 26 октября НСК, на 50% принадлежащая бизнесмену Игорю Ротенбергу, презентовала думе свой завод, однако общий язык с местными законодателями так и не нашла.

"Собрание ничем не закончилось: представители НСК показали простенькую презентацию, а в ответ получили бурю негатива от депутатов, общественной палаты и жителей", - завила депутат муниципальной думы Наталья Крылова.

Как рассказали агентству в "Национальной сурьмяной компании", представители завода намерены провести встречу с местными жителями, чтобы погасить волну недовольства, накрывшую город. О мероприятии сообщат после публикации результатов оценки воздействия на окружающую среду предприятия по производству триоксида сурьмы. "Мы рассчитываем обсудить его результаты с жителями города", - заявили в пресс-службе НСК.

Стоит отметить, что асбестовцы намерены провести референдум против строительства сурьмяного завода. Они опасаются ухудшения экологической обстановки, поскольку по планам предприятие должно разместится в непосредственной близости от жилых домов.

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