За высокую культуру производства и охрану труда.

ОАО "Уралгидромедь" (входит в Группу РМК) награждено Благодарственным письмом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Завод стал одним из победителей регионального конкурса "Лучшая организация работ по условиям и охране труда", прошедшего среди предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающего комплекса, ферросплавной промышленности, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения и ряда других отраслей.

Основными критериями оценки были условия труда работников, показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Также учитывались уровень проведения специальной оценки условий труда, показатели работы по охране труда и ее финансирование. По всем пунктам "Уралгидромедь" продемонстрировала высокие показатели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Охрана труда и обеспечение высокого уровня культуры производства – в числе приоритетов нашей компании. Ежегодно мы инвестируем значительные средства в мероприятия по охране труда и промышленной безопасности на предприятиях Группы. С 2013 по 2016 год на эти цели направлено 759 миллионов рублей. Основные статьи расходов – это мероприятия по улучшению условий труда, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическое питание, регулярные медицинские осмотры и обучение работников", - отметила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

В 2017 году среди предприятий Группы РМК был проведен конкурс по охране труда и промбезопасности. В номинации "Стабильность – признак мастерства" победу одержала начальник службы ОТ и ПБ "Уралгидромеди" Ирина Карпова.

На предприятии особое внимание уделяется культуре труда, сознательности в вопросах охраны труда и промбезопасности. В октябре 2016 года на "Уралгидромеди" начата процедура по разработке, внедрению и подготовке к сертификации интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. Ее внедрение позволит совершенствовать культуру производства и организацию бизнес-процессов.

ОАО "Уралгидромедь" - первый в России высокотехнологичный комплекс, сочетающий подземное выщелачивание руды и гидрометаллургическое производство катодной меди. Его мощность достигает 5 тысяч тонн медных катодов в год.