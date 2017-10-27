Свердловская область стала лидером по снижению госдолгаСегодня в 15:18
- Текст
Среди регионов РФ.
Средний Урал в 2017 году внес наибольший вклад в снижение госдолга регионов России. С января по сентябрь задолженность Свердловской области уменьшилась на 16,6 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".
Как сообщает областной департамент информполитики, ссылаясь на данные экспертов "РИА Рейтинг", по темпам снижения госдолга Средний Урал обогнали даже Москву, где этот показатель сократился на 14,1 миллиарда рублей. Всего в списке лидеров 11 регионов, обеспечивших 73% от общего сокращения суммарного государственного долга субъектов РФ.
Как уточнила замгубернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, положительная динамика обусловлена стабильной экономической ситуацией в регионе, хорошим исполнением областного бюджета, активной работой по мобилизации дополнительных доходов в региональную казну и взвешенной долговой политикой на Среднем Урале.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:23
Автор портрета Путина нарисовал на пшеничном поле Ким Чен Ына
Ради мира на земле.Сегодня в 18:57
Вооруженный "сникерсом" россиянин грабил цветочные павильоны
Копил на поездку домой.Сегодня в 18:37
Тюменского таможенника будут судить за взятку колесами
Цена свободы – 13 тысяч рублей.Сегодня в 18:24
Американским свиньям запретили въезд в Россию
До конца 2018 года.Сегодня в 18:01
Госдума одобрила новый порядок взыскания алиментов
К индексации подключат приставов.Сегодня в 17:53
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:51
Уроженец Волжского скормил бродячим псам останки двух девушек
Пропущенные через мясорубку.Сегодня в 17:41
Центробанк России снизил ключевую ставку
До 8,25%.Сегодня в 17:34
5 жительниц Серова погибли в пожаре из-за замыкания электропроводки
Первоначальная версия не подтвердилась.Сегодня в 17:23
Медведева отправили в колонию за гибель человека в ДТП
На Среднем Урале.Сегодня в 17:21
Россия погрозила миру ядерной триадой
Под присмотром Путина.Сегодня в 17:08
Брату тюменского замгубернатора грозит еще 4 года за расчленение подруги
Сестра жертвы считает нынешний приговор слишком мягким.Сегодня в 16:48
"Уральские авиалинии" переходят на зимнее расписание
Открывая новые направления.Сегодня в 16:39
Бастрыкин уволил подчиненного из-за ДТП с полицейским в Югре
Расследовать дело будут сыщики из Москвы.Сегодня в 16:36
Жителей поселка Балтым пугает новый газопровод
Чиновники призывают к спокойствию.
Главные новости
- Сегодня в 18:24Американским свиньям запретили въезд в Россию
- Сегодня в 17:345 жительниц Серова погибли в пожаре из-за замыкания электропроводки
- Сегодня в 16:39Бастрыкин уволил подчиненного из-за ДТП с полицейским в Югре
- Сегодня в 15:46Трамваи по Макаровскому мосту пойдут не раньше ноября
- Сегодня в 15:18Всё по ГОСТу! Кривизна перехода на Ленина устраивает мэрию Екатеринбурга
Аналитика
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.