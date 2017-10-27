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Свердловская область стала лидером по снижению госдолгаСегодня в 15:18

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Среди регионов РФ.

Средний Урал в 2017 году внес наибольший вклад в снижение госдолга регионов России. С января по сентябрь задолженность Свердловской области уменьшилась на 16,6 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Как сообщает областной департамент информполитики, ссылаясь на данные экспертов "РИА Рейтинг", по темпам снижения госдолга Средний Урал обогнали даже Москву, где этот показатель сократился на 14,1 миллиарда рублей. Всего в списке лидеров 11 регионов, обеспечивших 73% от общего сокращения суммарного государственного долга субъектов РФ.

Как уточнила замгубернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, положительная динамика обусловлена стабильной экономической ситуацией в регионе, хорошим исполнением областного бюджета, активной работой по мобилизации дополнительных доходов в региональную казну и взвешенной долговой политикой на Среднем Урале.

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