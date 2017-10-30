Минздрав отказался выпускать алкоголь на онлайн-прилавкиСегодня в 08:38
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Чтобы не спаивать несовершеннолетних.
Минздрав РФ не согласовал проект закона о продаже алкоголя через Интернет, который, как предполагалось, должен был вступить в силу 1 января 2018 года. Отрицательный отзыв на документ в Минфин направил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников, пишут "Известия".
Главной причиной отказа стала невозможность, по мнению Минздрава, онлайн-продавца удостовериться в достижении покупателем совершеннолетия. Впрочем, в Минфине особой проблемы в этом не видят: "Механизм дистанционной продажи алкоголя предусматривает ограничение реализации спиртного несовершеннолетним, курьер обязан проверить возраст покупателя на основании одного из документов, как это осуществляется и при продаже алкоголя в магазинах. Таким документом могут быть паспорт или водительские права".
Отказ Минздрава в согласовании проекта означает, что разработчикам предстоит заняться его корректировкой. Не исключено, что над компромиссным вариантом будут работать оба ведомства. При любом из раскладов вероятность того, что согласованный всеми сторонами проект закона депутаты Госдумы успеют принять в осеннюю сессию, кажется все менее реальной, а это означает, что вступление документа в силу может быть отложено, передает "Уралинформбюро".
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