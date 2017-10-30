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В 11 регионах России игнорируют волю ПутинаСегодня в 10:16

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По созданию "зеленого щита".

Реализация "закона о зеленом щите" стартовала в четырех регионах России: Смоленской, Ярославской, Воронежской и Кировской областях. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", закон о создании вокруг крупных мегаполисов лесопарковых поясов (получивших официальное название "зеленый щит") был принят Госдумой РФ и подписан президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Он вступил в силу 1 января 2017 года.

Документ предусматривает создание вокруг городов лесопарковых поясов с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. В состав "зеленого щита" могут включаться городские леса, лесопарки, водоемы и природно-ландшафтные объекты, создающие единый экологический каркас.

Однако в большинстве регионов реализация закона сталкивается с противодействием местных властей. Так, в 11 субъектах федерации ходатайства о создании "зеленых щитов" были отклонены региональными общественными палатами и законодательными собраниями. Чаще всего они отказываются одобрить ходатайства по причине отсутствия полномочий по решению данного вопроса. Поэтому "фронтовики" решили обратиться напрямую к главам регионов с просьбой взять создание "зеленых щитов" под свой контроль.

"Мы очень рассчитываем, что обращения не останутся без внимания, поскольку информация о формировании лесопарковых зеленых поясов в регионах планируется к включению в итоговый доклад, который в конце года эксперты Народного фронта представят президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину", - заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

Следует напомнить, что проблема "зеленого щита" поднимается в Уральском регионе не в первый раз. В июле 2017 года в столице Урала под эгидой ОНФ прошел одноименный межрегиональный форум, на котором обсуждались перспективы реализации соответствующего закона.

В ходе форума координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов сообщил, что законопроект с самого начала встретил сопротивление со стороны крупных застройщиков и чиновников, лоббирующих их интересы.

В октябре 2017 года на базе Уставного суда Свердловской области состоялись публичные слушания, на которых активисты ОНФ предложили включить в состав особо охраняемых лесных территорий 14 лесопарков, находящихся в муниципальной и областной собственности.

На данный момент все они значатся в реестре особо охраняемых территорий и занимают свыше 15 000 гектаров. Впрочем, представители ОНФ не исключили, что в ряды "особо защищенных" могут быть включены и ООПТ местного значения: городские леса, парки и скверы.

Ранее по теме:
Свердловские общественники куют "зеленый щит"

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