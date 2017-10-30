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Среднеуральский курятник оценили в 273 миллиона рублейСегодня в 11:32

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Птицефабрику-банкрота опять продают.

Птицефабрику "Среднеуральскую" опять выставляют на торги. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Это уже четвертая попытка продать имущество птицефабрики, объявленной банкротом в июле 2015 года. Предыдущие провалились из-за отсутствия заявок со стороны потенциальных покупателей.

Организатор торгов, саратовская компания "Кригор", сбросила стартовую цену чуть ли не втрое: с 729,2 (в сентябре) до 273,8 миллиона рублей. На продажу выставлено практически все имущество предприятия: здания, земельный участок, гаражи, автостоянка, канализационная насосная станция, инженерные сети, резервуары для воды и инкубаторий.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", суммарный долг предприятия перед кредиторами составляет 400 миллионов рублей, в том числе 250 миллионов Сбербанку РФ. В ноябре 2016 года "сбербанковскую" часть долга выкупил агрохолдинг "Равис". Получится ли на сей раз продать имущество должника, выяснится на аукционе, который назначен на 8 декабря.

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