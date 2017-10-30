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Банк "Открытие" вложится в инвестпроекты ЮгрыСегодня в 12:02

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Вместе с властями Нефтеюганска и Пыть-Яха.

Банк "Открытие" вместе с администрациями Нефтеюганска и Пыть-Яха будет финансировать значимые для региона инвестиционные проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали главы городов Сергей Дегтярев и Константин Пальчик, а также управляющий Западно-Сибирского филиала кредитно-финансовой организации Виталий Мосунов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка, за последние несколько лет кредитное учреждение инвестировало в экономику этих городов более 1,2 миллиарда рублей.

Согласно документу, "Открытие" и муниципалитеты будут финансировать значимые для экономики региона инвестпроекты, а также предоставлять качественные услуги с применением современных технологий и финансовых инструментов.

"На территории муниципальных образований мы предлагаем весь спектр финансовых услуг, активно работаем с населением, представителями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Нашим клиентам доступны вкладные операции, кредиты на различные нужды, банковские карты", – подчеркнул Виталий Мосунов.

Власти городов отметили серьезное отношение к выстраиванию прочных партнерских связей с банком, который уже немало сделал для развития территорий.

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