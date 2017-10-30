"Атомстройкомплекс" первым в России застраховал строящийся дом в Фонде дольщиковСегодня в 16:41
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В микрорайоне "Пихтовый".
Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве, взнос по которому осуществлен в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Учредителем фонда выступило Министерство строительства РФ, он был зарегистрирован 20 октября.
Договор участия в долевом строительстве заключен в отношении объекта, возводимого одним из ведущих застройщиков Екатеринбурга – корпорацией "Атомстройкомплекс". Это 1-комнатная квартира в доме 1.6. микрорайона "Пихтовый" в Среднеуральске Свердловской области.
В микрорайоне застройщиком уже возведено 5 жилых домов, а также муниципальный детский сад, запланировано строительство еще 6 многоквартирников. Новый дом переменной этажности (7-9 этажей) по плану будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2018 года.
Сумма в размере 1,2% от стоимости ДДУ поступила на компенсационный счет Фонда, где будут накапливаться средства для защиты прав дольщиков. Все квартиры, покупаемые по ДДУ, теперь будут обеспечены гарантиями Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. По каждому договору застройщик будет перечислять обязательные взносы в Фонд.
"Сегодня порядка 70% от возводимого жилья мы реализуем по договорам долевого участия. Этот формат покупки остается самым удобным как для граждан, которые имеют возможность выбрать оптимальную по стоимости и планировке квартиру на начальном этапе строительства, так и для застройщика, который получает обратную связь от покупателей и понимает, насколько его продукт отвечает требованиям рынка. Надеюсь, регистрация договоров долевого участия в фонде дольщиков сделает покупку жилья еще более комфортной для граждан, обеспечит им спокойствие за вложенные деньги", - пояснил директор Агентства Недвижимости "Атом" Данил Кузнецов.
С ноября дольщики смогут проверять на сайте Фонд214.рф, осуществлен ли застройщиком взнос по договору участия в долевом строительстве. Для этого будет достаточно ввести уникальный номер ДДУ.
Кроме того, с 1 января 2018 года заработает единая информационная система жилищного строительства, где разместится информация о застройщиках, их соответствии требованиям Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ, итоги проверок деятельности застройщиков и многое другое. Данная система обеспечит полную прозрачность рынка долевого строительства.
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