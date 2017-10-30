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Екатеринбургская школа станет "двухтысячницей"Сегодня в 15:34

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В 2020 году.

Администрация Екатеринбурга приступила к проектированию пристроя к школе №167 (ул. Фрезеровщиков, 84а). Новый корпус будет рассчитан на 600 учеников. Реконструкция позволит школе увеличить вместительность до 2 000 человек и стать первым образовательным учреждением района, которое перейдет на "односменку".

Как стало известно "Уралинформбюро", управление капитального строительства Екатеринбурга заказало разработку информационной модели нового корпуса. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Стартовая цена аукциона — 8,5 миллиона рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит в срок не позднее 195 дней со дня заключения контракта разработать санитарно-защитные зоны и план благоустройства территории объекта, создать схему транспортной сети и парковок, составить не менее двух вариантов цветового решения фасадов, подготовить поэтажные планы объекта с указанием функционального назначения помещений.

По данным пресс-службы администрации Орджоникидзевского района, новый корпус будет четырехэтажным. Главной его особенностью станут вместительный актовый зал, тир и атриум. С основным зданием школы он будет соединен специальным переходом. Работы начнутся в 2018 году, а полностью корпус будет сдан к 2020 году.

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