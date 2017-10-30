По международному стандарту.

ВСМПО в очередной раз подтвердило соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001.

Специалисты экспертной компании TUV Наталья Фролова и Ирина Клещевникова в течение недели проводили проверку. Они оценили, насколько четко работает на ВСМПО система управления охраны окружающей среды. Также они оценили знания сотрудники цехов и подразделений в данной области и то, как организовано обращение с отходами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", ревизоры убедились, что система экологического менеджмента предприятия соответствует требованиям международного стандарта.