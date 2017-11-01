После ремонта усреднителя проливных вод.

В цехе №29 ВСМПО завершен капитальный ремонт одной из двух чаш усреднителя промывных вод. Именно туда стекаются отработанные кислотосодержащие растворы из травильных отделений основных цехов площадки А. Там жидкости накапливаются, а затем направляются на очистные сооружения, где их очищают и перекачивают для утилизации в шламонакопитель.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", в чаше вместимостью 1 160 кубометров заменили футеровку и нанесли на внутреннюю поверхность антикоррозионное покрытие. Казалось бы, небольшая по объему работа имела свои сложности. Например, старый кислотоупорный кирпич был посажен на арзамит - специальный кислотостойкий материал, плохо поддающийся демонтажу. А 70-градусную жару для нанесения "антикоррозийки" обеспечивали тепловыми пушками.

Кроме того, по периметру усреднителя сделали отмостку, а металлические перила привели в соответствии с нормами техники безопасности.

Стоимость всех работ составила 8 миллионов рублей.

Демонтированный с усреднителя кирпич пустили на отделку траншеи для разделения кабелей при прокладке кабельной высоковольтной трассы на насосной станции промышленного водоснабжения.

Также на станции в рамках инвестпрограммы заменили два насоса. Мощность новых агрегатов вдвое больше, чем у предшественников, - каждый подает по 1 250 кубометров воды в час, обеспечивая ею не только в цеха ВСМПО, но и "Титановую долину".