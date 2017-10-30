Сотрудники ММК делают предприятие энергоэффективным Сегодня в 17:23
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Подавая полезные идеи.
Магнитогорский металлургический комбинат успешно прошел первую наблюдательную экспертизу системы энергоменеджмента компании на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 50001.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", сертификацию по этому стандарту завод получил в сентябре 2016 года.
Аудит подтвердил, что система энергоменеджмента в компании полностью соответствует стандарту. К инспекции на предприятии готовились заранее, проведя в структурных подразделениях 14 внутренних проверок.
Вопросам повышения энергоэффективности работы на ММК традиционно уделяется большое внимание. В 2016 году была утверждена и введена в действие "Энергетическая политика ПАО "ММК".
А с 2017 года на комбинате действует система расчета и мониторинга показателей эффективности, чтобы экономить топливно-энергетические ресурсы. В планах предприятия – инвестировать в этом году в проекты энергоэффективности 1,5 миллиарда рублей.
Кроме того, на заводе поощряют рационализаторство. В 2016 году на ММК было принято в проработку 390 идей в сфере энергосбережения, на основе которых в течение года было реализовано 138 проектов. Годовой эффект от них оценивается в 68 миллионов рублей.
За девять месяцев 2017 года принято в работу 210 идей в сфере энергосбережения. Реализован 101 проект: они принесут компании 22,25 миллиона рублей.
Сейчас в промышленную эксплуатацию введен блок "Управление идеями", благодаря чему сотрудники получили возможность подавать идеи в электронном виде. В апреле было создано мобильное приложение "Эволюция", с помощью которого полезную идею можно предложить руководству комбината.
Предложения от работников комбината принимаются не только в сфере энергосбережения, но и экологии, охраны труда и промбезопасности.
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