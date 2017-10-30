Завершив их ремонт.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила ремонт двух автотрансформаторов на подстанциях 500 кВ "Холмогорская" и 220 кВ "Уренгой" в Ямало-Ненецком автономном округе. Работа направлена на повышение надежности электроснабжения предприятий нефтегазового комплекса и ключевых городов региона – Ноябрьска и Нового Уренгоя.

В рамках капитального ремонта были обследованы переключающие устройства и активные части автотрансформаторов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, по итогам ревизии на автотрансформаторе 220 кВ подстанции "Уренгой" заменены маслонасос, отремонтирована система охлаждения, также выполнены ремонт расширительного бака и высоковольтных вводов. Установлены новые контрольно-измерительные приборы. Аналогичные работы проведены на автотрансформаторе 500 кВ подстанции "Холмогорская".

Автотрансформатор является основным силовым подстанционным оборудованием, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети. Своевременный ремонт оборудования продлевает срок его эксплуатации, снижает риск возникновения аварийных режимов в сети.

Подстанция 500 кВ "Холмогорская" введена в эксплуатацию в 1980 году. Ее установленная мощность 1878 МВА. Подстанция 220 кВ "Уренгой" установленной мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию в 1983 году. Энергообъекты построены в рамках развития Единой национальной электрической сети в Ямало-Ненецком автономном округе для надежного энергоснабжения нефтяной и газовой промышленности, а также городов Ноябрьск и Новый Уренгой.