Ради детсада?

Знаменитый "Дом НКВД" на улице Чапаева в ближайшее время будет снесен, как и стоящие рядом с ним металлические гаражи. Но сделано это будет не под конкретного застройщика, а для понимания, в какую сторону развивать этот участок, сообщил "Уралинформбюро" руководитель группы земельных отношений Управления капитального строительства (УКС) Екатеринбурга Андрей Рогов.

Планы по сносу 6-этажных руин "милицейского дома" (построенного в 30-х годах XX века для сотрудников силовых структур) были озвучены 30 октября на публичных слушаниях в УрГЭУ, организованных областным Минстроем. По словам Андрея Рогова, это не первые публичные слушания по данному участку. Однако первый вариант межевания квартала улиц Тверитина – Чапаева – Большакова – Степана Разина содержал ошибки, признал представитель УКС.

В частности, была неаккуратно разделена территория памятника истории и архитектуры: здания духовного ведомства Екатеринбургской епархии, которое сегодня занимает компания "РН-Екатеринбургнефтепродукт". Кроме того, нормальному межеванию территории мешают металлические гаражи, собственники которых давно не платят аренду за занимаемые ими земельные участки.



Те самые гаражи.

Число самих участков также следует сократить, считает Рогов. Это вполне возможно, если снести аварийное здание по адресу Чапаева, 14/4, а также расчистить площадку, занимаемую металлическими гаражами и овощехранилищем. По словам чиновника, часть гаражной территории готов выкупить расположенный по соседству "Деловой дом на Архиерейской".



"Милицейские руины" во всей красе...

"В настоящий момент все жители аварийного дома № 14/4 уже расселены, некоторые в судебном порядке, — пояснил Рогов корреспонденту агентства. — Но снести дом мешают некоторые бюрократические препоны. Сейчас все бумаги дооформляются, и как только 100% здания перейдет к муниципалитету, мы сможем единолично, от имени ДУМИ, принять решение о его демонтаже".

Таким образом, после сноса получится один большой кадастровый участок, а рядом с ним — еще одни такой же крупный. На нем муниципалитет планирует создать зону ТОП (территория общественного пользования), которую нельзя будет приватизировать. Она определена под парковую зону. Участники публичный слушаний большинством голосов поддержали проект УКС.



Красным цветом обозначены образуемые участки. На одним из них и стоят "милицейские руины". Фото: minstroy.midural.ru.

Однако, что на этом участке строить, пока не знают даже городские власти. "Изначально там планировалось разместить детский сад, но если его делать большим, он не помещался на плане", — посетовал Рогов. А уже существующий в этом квартале детсад - ведомственный.

Следует заметить, что попытки межевания и застройки этого участка предпринимаются с конца 90-х годов прошлого века. Еще в 1999 году Екатеринбургская гордума утвердила схему зонирования большой территории в квадрате улиц Декабристов - Большакова - 8 Марта - Белинского. Зона, о которой идет речь, значилась тогда под номером 193, и при ее освоении предполагалось разместить здесь жилую зону высокой плотности, а также административные и деловые здания.

В 2008 году этот документ утратил силу. Но через год, в мае 2009 года, администрация Екатеринбурга организовала публичные слушания, на которых обсуждался вопрос строительства здесь высотного жилого дома. Проект натолкнулся на сопротивление жильцов ветхого барака, на месте которого собирались строить высотку (правда, их потом все равно расселили в маневренный фонд), а инвестор вскоре сам отказался от планов застройки этой земли.

На соседнем участке, в квартале Тверитина - Чапаева - Степана Разина - Декабристов, компания "Форум-групп" собирается возводить среднеэтажный жилой квартал. Но, по словам представителя УКС, застройщик не претендует на соседний участок, хотя и высказывал пожелания, чтобы муниципалитет построил на нем детский садик или школу.

Тем не менее Управление капитального строительства надеется привлечь "Форум-групп" к работам по расширению, а в идеале и "пробивке" улицы Тверитина до улицы 8 Марта. Как считают муниципальные власти, это будет в интересах самого застройщика.

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