Акции Березовского хлебокомбината проданы за 4,5 миллиона рублейСегодня в 10:45
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С четвертой попытки.
Владельцем почти половины акций "Березовского хлебокомбината" стала компания "Уралтрейдконсалтинг", которая специализируется в сфере управления ценными бумагами, бухгалтерского учета и аудита. Информация об итогах аукциона, состоявшегося 30 октября, размещена на сайте Фонда имущества Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".
Всего на продажу было выставлено 3 264 обыкновенных именных акций предприятия, составляющих 48,99 процента уставного капитала общества. Ценные бумаги проданы с аукциона в электронной форме за 4 590 600 рублей при стартовой цене 4 372 000 рублей. Контрольный пакет акций остается в собственности региона.
На данный момент имущество "Березовского комбината" составляет несколько зданий (главный корпус, кондитерский цех, склад и КПП). Часть этих зданий арестовано за долги.
В декабре 2016 года Федеральная налоговая служба России подала иск в Арбитраж Свердловской области о признании предприятия банкротом. Сумма задолженности "Березовского хлебокомбината" по налогам на тот момент составляла 180,3 тысячи рублей. Однако в августе 2017 года Арбитраж отказал в удовлетворении этого иска, мотивируя тем, что закон разрешает банкротить должника при долге, превышающем 300 тысяч рублей.
Следует добавить, что это уже не первая попытка продать акции предприятия. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в 2015 году Фонд имущества Свердловской области уже выставлял имущество "Березовского комбината" на торги. Тогда минимальная цена пакета акций составляла 8 208 000 рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, как и предыдущие два аукциона.
Теперь Фонд имущества Свердловской области планирует таким же образом продать имущество, принадлежащее плодопитомнику "Камышловский". С молотка будет пущено 100% акций предприятия по стартовой цене 8,6 миллиона рублей. Аукцион назначен на 16 ноября.
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