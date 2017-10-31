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ММК потратил на улучшение условий труда 223 миллиона рублейСегодня в 11:32

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В 2016 году.

Магнитогорский металлургический комбинат потратил на улучшение условий труда в 2016 году 223 миллиона рублей. Результатом стало реальное снижение количества рабочих мест с вредными и опасными факторами.

Такое заявление сделал на межрегиональной конференции "Спецоценка условия труда: итоги и проблемы" начальник управления охраны труда и промбезопасности предприятия Алексей Бельтюков.

По его словам, 76% рабочих мест комбината прошли специальную оценку, остальные будут охвачены в 2018 году.

Все работы, связанные со спецоценкой, проводятся с использованием автоматизированного программного комплекса, который рассчитывает протоколы оценки по всем факторам, формирует карты СОУТ и вносит результаты на каждую штатную позицию, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Исходя из результатов оценки, комбинат улучшает условия труда. Так, в 2016 года в доменном цехе провели реконструкцию литейного двора с укрытием транспортных желобов чугуна и шлака, чтобы снизить тепловое излучение на печи №9. Там же поставили современные машины закрытия чугунной летки, бурмашины, желоб-ванну с гидравлическими приводами.

Проведен ряд мероприятий в сортовом цехе, в производстве толстого листа и цехах горно-обогатительного производства. В результате на предприятии на 166 рабочих местах стали лучше условия, в том числе по освещенности и микроклимату.

По плану, в 2017 году спецоценку проведут на 1 388 рабочих местах. Кроме того, до конца года на ММК установят аспирационные системы для снижения запыленности в ЛПЦ-4 и доменном цехе, а также на литейных дворах доменных печей.

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