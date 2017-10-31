Для регионов установят предельный лимит.

Минстрой России объявил войну заоблачным ценам за капремонт жилых помещений. До 1 декабря 2017 года все регионы должны утвердить лимиты предельной стоимости капремонтов, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее заявление сделал замглавы Минстроя России Андрей Чибис во время рабочей поездки в Ставрополь. По мнению чиновника, это позволит усилить контроль за фондами капремонта и сделать ценообразование более прозрачным.

Следует отметить, что методика расчета платы за капремонт была утверждена приказом Минстроя РФ 7 сентября 2017 года. Согласно этому документу, цена вопроса должна зависеть от сметной стоимости затрат (в том числе материалов), трудовых ресурсов, эксплуатации машин и механизмов, инженерного оборудования и налога на добавленную стоимость. Еще один фактор, регулирующий стоимость капремонта — возраст жилого дома.

Следует напомнить, что сумма взносов за капремонт жилья в Свердловской области в 2017 году составляет 9 рублей за квадратный метр. При этом многие дома находятся в аварийной состоянии, и их капремонт признан нецелесообразным. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в июле 2017 года правительство Свердловской области исключило из региональной программы капремонта 508 многоквартирных домов с низкой степенью благоустройства. Из этого списка 72 дома расположены в Екатеринбурге.

В новой редакции программы значится 27 968 многоквартирных дома общей площадью более 85 миллионов квадратных метров. Стоимость работ в них составит 320 миллиардов рублей.

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