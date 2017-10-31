Из областной казны.

Правительство Свердловской области 31 октября 2017 года утвердило проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Документ за подписью губернатора Евгения Куйвашева направлен на рассмотрение в Заксобрание. Об этом "Уралинфомбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Нынешнюю версию главного финансового документа области отличают возросшая инвестиционная составляющая, обеспечивающая рост "бюджета развития", и выполнение всех социальных обязательств, в том числе по индексации зарплат бюджетников.

"При формировании бюджета мы в полной мере должны учесть наши планы по обеспечению роста производительности труда, модернизации производств, запуску новых промышленных объектов. Сильный бюджет предполагает улучшение делового климата и инвестиционной привлекательности, повышение отдачи от капиталовложений, совершенствование механизмов поддержки бизнеса, в том числе, малых и средних предприятий", – заметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как, в свою очередь, уточнила вице-губернатор – министр финансов Галина Кулаченко, впервые за последние несколько лет в регионе появилась возможность увеличения "бюджета развития" в рамках консолидированной казны Свердловской области. Законопроект предусматривает рост налоговых и неналоговых доходов в 2018 году на 12,3 миллиарда рублей. Согласно прогнозу, в следующем году налог на прибыль увеличится на 6,1 миллиарда рублей, НДФЛ – на 4,2 миллиарда, налог на имущество – на 3 миллиарда, акцизы – на 1,1 миллиарда.

Планируется, что в целом доходная часть областного бюджета составит 209,8 миллиарда рублей, расходная – 221,2 миллиарда. Дефицит сократится на 2,3 миллиарда рублей, расходы на обслуживание госдолга – на 1,3 миллиарда рублей. Общий объем безвозмездных поступлений на 2018 год прописан в размере 12,2 миллиарда рублей.

Особое внимание в документе уделяется поддержке территорий. Финансовая помощь, направляемая из областного бюджета муниципалитетам, увеличится в полтора раза. При этом в планах руководства региона на следующий среднесрочный период – работа по укреплению финансовой самостоятельности территорий и реальное увеличение доходной части местных бюджетов. Так, с 2018 года планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов и высокие позиции в инвестиционном рейтинге.

"В рамках согласительных процедур с парламентариями и главами территорий нами учтены предложения муниципалитетов более чем на 9 миллиардов рублей. Самый большой объем занимают предложения по дорожной деятельности – 2,6 миллиарда, по образованию – 2,2 миллиарда рублей, по инвестиционной деятельности – 2,1 миллиарда. Средства на обеспечение муниципальной доли софинансирования мероприятий в рамках государственных программ в 2018 году составляют более 1,5 миллиарда рублей. Объем субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований вырос в 1,7 раза или на 7,9 миллиарда рублей", – сообщила Галина Кулаченко.

В целом общий объем межбюджетных трансфертов на 2018 год планируется в объеме 93,5 миллиарда рублей.

Что касается социальной сферы, то на нее в структуре расходов областного бюджета будущего года запланировано 67,2% (148,5 миллиарда рублей). На социальную политику предусмотрено 68,2 миллиарда рублей, на образование – 57,3 миллиарда, на физическую культуру и спорт – 2,6 миллиарда, на культуру – 2,3 миллиарда. Общий объем расходов по строке "здравоохранение", с учетом средств, перечисляемых по линии ФОМС, превысит 70 миллиардов рублей, что выше базового объема 2017 года более чем на 7,2 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что при расчете расходов областного бюджета и бюджетов муниципалитетов на 2018 год учтено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, бюджетные ассигнования на доведение минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9478 рублей, повышение на 4% расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также индексация на 4% размеров социальных выплат.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что областные власти готовы к поддержке перспективных проектов и даже допускают увеличение госдолга на определенный период, но только в том случае, если эти средства идут не на "проедание", а на развитие.

"Свердловская область, используя заемные средства, и в прошлом, и в текущем году добилась существенного экономического роста, укрепила свои лидерские позиции по многим важным параметрам. При этом взвешенная бюджетная политика позволяет нам снижать объем государственного долга", - заявил глава региона, напомнив, что в этом году Средний Урал стал лидером по сокращению объема государственного долга.