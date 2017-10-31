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Свердловские власти потратят на дворы 7,5 миллиардаСегодня в 14:39

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К 2022 году.

Мероприятия по формированию современной городской среды в муниципалитетах Свердловской области оценены в 7,5 миллиарда рублей, сообщает областной департамент информационной политики. Именно такую сумму предстоит в период с 2018 по 2022 годы выделить бюджетам трех уровней на реализацию госпрограммы "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы", утвержденной на заседании регионального правительства 31 октября.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын напомнил, что проект "Формирование комфортной городской среды" разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на современное пространственное развитие населенных пунктов России с численностью населения свыше 1 тысячи человек.

По данным "Уралинформбюро", программа предусматривает к 2022 году обустройство в соответствии с современными требованиями 90 общественных территорий в городах Свердловской области. При этом доля дворов, благоустроенных в соответствии с современными требованиями, должна к указанном сроку составить 40,7%, или 6 610 единиц. Отдельный упор будет сделан на создание удобной городской среды для инвалидов.

"Мероприятия будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных домов, что позволит проводить модернизацию городской среды не только комплексно, но и более эффективно – с обновлением зданий, улучшением технических характеристик общедомового имущества и созданием благоприятных и безопасных условий проживания свердловчан", – отметил замминистра.

Доля Свердловской области в софинансировании программы составит 2,3 миллиарда рублей, из которых 670,2 миллиона рублей будут выделены уже в 2018 году. По словам Кислицына, отбор муниципальных заявок на этот период пройдет уже до конца текущего года. Кроме того, муниципалитеты, наиболее благополучные с точки зрения благоустройства, смогут принять участие во всероссийском конкурсе лучших благоустроительных практик.

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