В два раза превысив прошлогодний показатель.

Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" за период с января по сентябрь 2017 года составила 3,8 миллиарда рублей, что на 106,8% больше, чем за аналогичные 9 месяцев 2016-го.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, выручка от реализации услуг выросла на 10,5% – с 46,639 до 51,529 миллиарда. Такой рост объясняют увеличением полезного отпуска, а также изменением его структуры и возросшим, по сравнению с 2016 годом, тарифом.

Себестоимость компании с учетом управленческих расходов составила 46,352 миллиарда рублей (+6,5% к уровню прошлого года). Это обусловлено ростом расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь, а также увеличением трат на услуги ПАО "ФСК ЕЭС" и других распределительных компаний.

За отчетный период прибыль до налогообложения составила 4,8 миллиарда рублей, что на 2,563 миллиарда больше аналогичного показателя в 2016 году.

Стоит напомнить, что "МРСК Урала" распределяет электроэнергию на территории Свердловской и Челябинской областей, Пермского края. В зоне ответственности компании находится более 130 000 километров кабельных и воздушных ЛЭП, а также более 30 000 подстанций.