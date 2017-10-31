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КЗФ получил письмо губернатора КуйвашеваСегодня в 15:12

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С благодарностью.

По итогам ежегодного конкурса среди промышленных предприятий по культуре производства и охране труда Ключевский завод ферросплавов признан лучшим в Свердловской области среди всех ферросплавных, огнеупорных и горнодобывающих предприятий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе MidUral Group, вопросы культуры производства являются приоритетными для компании. Все входящие в нее предприятия в соответствии с корпоративной стратегией планомерно повышают безопасность и охрану труда.

В этом году в конкурсе приняли участие 166 организаций области, разделенные на 16 номинаций по отраслевому принципу. Авторитетное жюри сравнивало участников по 38 показателям, таким как затраты на охрану труда и улучшение условий труда, обучение сотрудников и регулярные медосмотры, обеспеченность средствами индивидуальной защиты.

Областной конкурс призван найти и выделить предприятия, придерживающиеся главного принципа государственной политики в области охраны труда - обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.

В соответствии с решением оргкомитета, победители отмечены благодарственными письмами губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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