Согласно паспорту.

МЭС Западной Сибири – филиал ПАО "ФСК ЕЭС" готовы к осенне-зимнему периоду. Это подтверждает паспорт, выданный ФСК ЕЭС по итогам проверки межведомственной комиссией с участием представителем Минэнерго РФ, Ростехнадзора, Системного оператора ЕЭС, МЧС, а также Технической инспекции ЕЭС и ПАО "Россети".

В зону эксплуатационной ответственности филиала входят электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ - Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Магистральных электрических сетей Западной Сибири. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тысячи МВА, а также 12,822 тысячи километров линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.