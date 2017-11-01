×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральские электросети выдержат холодаСегодня в 08:55

  • Текст

Обещают энергетики.

Уральские электросети смогут выдержать непогоду осенне-зимнего периода. ФСК ЕЭС, филиалом которой является МЭС Урала, получила паспорт готовности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании.

Документ подтверждает готовность Единой национальной электрической сети к работе в сезон максимальных нагрузок в 77 регионах присутствия компании. Проверяли показатели Магистральных электросетей Урала представители Минэнерго РФ, Ростехнадзора, Системного оператора ЕЭС, МЧС, Технической инспекции ЕЭС и ПАО "Россети", в которое входит ФСК ЕЭС.

В 2017 году Федеральная сетевая компания вложила в ремонт, который включает подготовку к холодам, 11,4 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтированы 75 фаз трансформаторов, порядка 2 000 выключателей и 11 000 фаз разъединителей, расчищены 46 800 гектаров трасс линий электропередачи, заменены более 84 000 изоляторов, обновлены и усилены более 14 000 фундаментов и опор ЛЭП.

Дополнительно проверена готовность к осенне-зимнему периоду всех подстанций и линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию. Проведены более 180 пробных плавок гололеда. Аварийный резерв компании укомплектован на 100%. Подготовлены резервные источники питания суммарной мощностью более 170 МВт.

На случай возможных аварийно-восстановительных работ по стране сформированы более 1 000 бригад и 4 700 единиц спецтехники.

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2017 года удельная аварийность в сетях ФСК ЕЭС снизилась на 18%.

Ранее филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Урала также подтвердил готовность к отопительному сезону. Своевременное и качественное выполнение работ в зоне обслуживания МЭС Урала направлено на повышение надежности энергоснабжения на территориях Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской и Кировской областей, Пермского края и Удмуртской Республики.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×