Уральские электросети выдержат холодаСегодня в 08:55
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Обещают энергетики.
Уральские электросети смогут выдержать непогоду осенне-зимнего периода. ФСК ЕЭС, филиалом которой является МЭС Урала, получила паспорт готовности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании.
Документ подтверждает готовность Единой национальной электрической сети к работе в сезон максимальных нагрузок в 77 регионах присутствия компании. Проверяли показатели Магистральных электросетей Урала представители Минэнерго РФ, Ростехнадзора, Системного оператора ЕЭС, МЧС, Технической инспекции ЕЭС и ПАО "Россети", в которое входит ФСК ЕЭС.
В 2017 году Федеральная сетевая компания вложила в ремонт, который включает подготовку к холодам, 11,4 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтированы 75 фаз трансформаторов, порядка 2 000 выключателей и 11 000 фаз разъединителей, расчищены 46 800 гектаров трасс линий электропередачи, заменены более 84 000 изоляторов, обновлены и усилены более 14 000 фундаментов и опор ЛЭП.
Дополнительно проверена готовность к осенне-зимнему периоду всех подстанций и линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию. Проведены более 180 пробных плавок гололеда. Аварийный резерв компании укомплектован на 100%. Подготовлены резервные источники питания суммарной мощностью более 170 МВт.
На случай возможных аварийно-восстановительных работ по стране сформированы более 1 000 бригад и 4 700 единиц спецтехники.
Стоит отметить, что за 9 месяцев 2017 года удельная аварийность в сетях ФСК ЕЭС снизилась на 18%.
Ранее филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Урала также подтвердил готовность к отопительному сезону. Своевременное и качественное выполнение работ в зоне обслуживания МЭС Урала направлено на повышение надежности энергоснабжения на территориях Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской и Кировской областей, Пермского края и Удмуртской Республики.
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