В Екатеринбург наведаются крупные бизнесмены из США31 октября в 16:47
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Пообщаются с местными властями и прогуляются по заводам.
В середине ноября Екатеринбург посетит делегация предпринимателей США. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Бизнес-миссию, организованную под эгидой Американской торговой палаты в России, возглавит президент объединения Алексис Родзянко. В рамках визита предусмотрены переговоры в формате b2b и с представителями органов государственной власти Среднего Урала, а также посещение ряда производственных площадок.
Соединенные Штаты Америки являются традиционным экономическим партнером региона и занимают одно из ведущих мест в списке стран-контрагентов по объему товарооборота, пояснил и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.
"В структуре прямых американских инвестиций в Свердловскую область, по данным Корпорации развития Среднего Урала, свыше 80% вложений приходится на обрабатывающие производства. Регион имеет уникальную сырьевую, производственную и технологическую инфраструктуру, богатые компетенции в образовании и научных исследованиях, машиностроении, металлургии, нефтегазовом секторе. Безусловно, зарубежные компании, в том числе и американские высоко оценивают наши ключевые преимущества и, руководствуясь здравым смыслом, продолжают деловой диалог", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что ранее в рамках визита в США российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по поручению губернатора Евгения Куйвашева экономический и кадровый потенциал Среднего Урала был презентован на ежегодном собрании Американо-Российского делового совета в Нью-Йорке. Презентация Свердловской области вызвала значительный интерес со стороны участников.
Товарооборот Свердловской области с США за первое полугодие 2017 года составил 554 миллиона долларов. Штаты занимают 2 место в списке стран-контрагентов региона.
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