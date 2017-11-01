Деньги пойдут на очистку воды и погашение долгов.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства свердловских муниципалитетов до конца 2017 года будет дополнительно направлено 257 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято 31 октября на заседании правительства региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Дополнительная поддержка будет осуществляться в рамках госпрограммы развития ЖКХ и условно будет разделена на две составляющих.

107 миллионов рублей планируется направить на реализацию проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. В частности, начнется строительство новой станции водоподготовки в Кировграде и очистных сооружений сточных вод в рабочем поселке Пышма.

150 миллионов рублей пойдут на частичное погашение долгов территорий за потребленные топливно-энергетические ресурсы. В список получателей межбюджетных трансфертов вошли Артемовский городской округ, Ирбитский и Красноуфимский районы, Пышма, Талица, Туринск, Шалинский городской округ, Камышловский, Нижнесергинский и Слободо-Туринский районы.