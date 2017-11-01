Ради представительства Ингушетии.

Жители микрорайона Заречный не разрешили областному Минстрою изменить зонирование участка, расположенного в границах улиц III Интернационала - Гражданской - Машинистов - Готвальда. Именно здесь ранее планировалось построить Представительство Республики Ингушетия в Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".

Вопрос о зонировании площадки в Заречном всплыл в ходе публичных слушаний 31 октября, организованных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В данный момент участок, о котором идет речь, относится к зоне Ж-5 (многоэтажное жилье). Представители Ингушетии попросили перевести его в зону Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения).

Однако участникам слушаний эта идея не приглянулась. По их словам, они уже устали от обилия строек в этом районе. Буквально рядом, на улице III Интернационала, уже который год возводится скандальный долевой долгострой "Первый Николаевский", а по соседству с ним — ЖК "Ольховский парк".

Как сообщил собравшимся житель дома №18 по улице Готвальда Александр Кабанов, в этом районе есть дома, не находящиеся на балансе ни у одной управляющей компании. Их сети никто не обслуживает. Еще одной крупной стройки, по его мнению, коммунальная инфраструктура Заречного может не выдержать.

"Если мы построим здесь еще одну высотку и подключим ее к сетям, кто будет потом устранять постоянные аварии?" — поинтересовался он. В итоге горожане большинством голосов высказались против перевода участка в зону Ц-2, предложив сделать его зоной ТОП-2 (скверы и бульвары).

Окончательное решение о назначении земельного участка во время публичных слушаний не принято. Последнее слово останется за Минстроем, представители которого пообещали учесть мнение горожан.

Следует напомнить, что областной Минстрой впервые озвучил планы по корректировке правил землепользования и застройки Екатеринбурга в сентябре 2017 года. В число "переименованных" попали участки в проезде Горнистов (район Кольцово), часть улицы Стрелочников, территория коллективных садов в поселке Малый Исток и ряд территорий, в данный момент занятых садовыми товариществами.

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