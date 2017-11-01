Доступные версии оснащены 1,8-литровым двигателем.

АвтоВАЗ представил новые комплектации автомобиля Lada Vesta. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе концерна.

Версии авто Comfort и Luxe оснащены двигателем мощностью 1,8 литра и механической коробкой передач. При этом ранее силовой агрегат был доступен только в максимальной комплектации Exclusive, теперь он предлагается и для них.

Стоить LADA Vesta в комплектации Comfort будет 632 900 рублей. В набор стандартного оборудования входят кондиционер, обогрев передних сидений, две фронтальные подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости, система помощи при старте на подъеме, аудиосистема с Bluetooth и USB, парктроник.

В качестве опции Comfort можно дополнить пакетом Image, в который входят электростеклоподъемники задних дверей, обогрев ветрового стекла, 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой автомобиль стоит 655 900 рублей.

LADA Vesta в комплектации Luxe предлагается за 695 900 рублей. Автомобиль будет дополнен климатической системой, боковыми подушками безопасности, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света.

Максимальная комплектация включает дополнительный пакет Multimedia: камеру заднего вида, круиз-контроль и электронный ограничитель скорости, мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийную систему с навигацией и 6 динамиками. Такой автомобиль обойдется в 719 900 рублей.