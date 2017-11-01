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Екатеринбургский СИЗО расширит запретную зонуСегодня в 11:47

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Горожане разрешили.

В зоне производственно-коммунальных объектов на Эльмаше будет построен торговый центр, а на улице Стрелочников в промзоне железной дороги появится жилой комплекс. Такие изменения в карту градостроительного зонирования Екатеринбурга внес областной Минстрой после публичных слушаний 31 октября, сообщает "Уралинформбюро".

За ряд изменений участники слушаний проголосовали, что называется, списком. Так они решили судьбу участков в квартале улиц Лоцмановых - Металлургов - Юрия Исламова, где ранее планировалось построить Ледовый дворец. Теперь там будет зона крупных торговых центров. А в квартале улиц Репина - Малышева - Московской - Радищева, где располагается СИЗО-1, позволили увеличить зону режимных объектов ограниченного доступа за счет сокращения зоны Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра).

Следует отметить, что в декабре 2017 года состоится второй тур публичных слушаний по изменению градостроительной карты Екатеринбурга. На суд горожан Минстрой вынесет еще 41 участок, где также предполагается корректировка зонирования.

Так, в районе реки Патрушиха на участке сельскохозяйственного назначения предполагается создать зону производственно-коммунальных объектов V класса. Участок расположен в зоне активности компании "Форум-групп", которая строит там микрорайон "Солнечный". Изменения ожидают и площадку, на которой располагается Ново-Свердловская ТЭЦ: там планируется построить асфальтобетонный завод.

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