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Свердловских коммерсантов поддержали на 1,6 миллиарда рублейСегодня в 15:06

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Кредитами и микрозаймами.

Свердловские бизнесмены получили из областного фонда поддержки предпринимательства 1,6 миллиарда рублей. Финансовая поддержка была оказана более чем 450 коммерсантам за 9 месяцев 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Фонд представил 155 микрозаймов на 232 миллиона рублей, профинансировал 29 льготных инвесткредитов на общую сумму в 198,7 миллиона рублей, выступил поручителем для 269 бизнесменов на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Как рассказали агентству в департаменте информполитики Свердловской области, организация по поддержке малого и среднего предпринимательства провела обучающие программы для 2 000 коммерсантов и консультации на темы финансового, маркетингового, юридического сопровождения, которые посетили без малого 3 000 человек.

Международный центр, существующий при фонде, провел более 15 семинаров по освоению новых рынков, а также помог 14 местным компаниям осуществить 22 экспортные поставки на сумму свыше 1,8 миллиона долларов в Германию, Кению, Латвию, Монголию, Нидерланды, Словению, Таджикистан, Танзанию, Узбекистан, Украину и Чехию.

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