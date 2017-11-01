Дело дошло до суда.

Жители двух домов на улице Сыромолотова не поделили… мусорную площадку. Коммунальный конфликт разгорелся после того, как ТСЖ "Сыромолотова, 11б" посчитало слишком высокой плату за пользование контейнерами, установленную управляющей компанией "Радомир-Инвест". "Уралинформбюро" попыталось разобраться в этой непростой истории.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УК "Радомир-Инвест", спорный мусорный бак расположен как раз на границе между домами №11б и №21а. "Представители ТСЖ повернули его в сторону 21-го дома. И подъезжать к нему теперь можно только через соседскую территорию", — пояснили они.

По их словам, для освобождения проезда жильцам дома №21а пришлось установить перед контейнерной площадкой забор. Однако жильцы ТСЖ умудряются перебрасывать через него мусор в огороженный контейнер.

Председатель правления ТСЖ "Сыромолотова, 11б" Анна Вершинина в беседе с "Уралинформбюро" заявила, что другое место для мусорной площадки на этом участке подыскать невозможно. Более того: по словам Вершининой, поставить контейнеры именно здесь распорядилась администрация Кировского района, сотрудники которой специально выезжали на "арену боевых действий", чтобы разрешить конфликт.

При этом руководитель ТСЖ винит в разгоревшемся противостоянии УК "Радомир-Инвест". "Раньше у наших домов была общая "мусорка" (расположенная около дома № 21а - прим. ред.). А потом "Радомир" выставил нам слишком высокую цену за пользование контейнером: 13 тысяч рублей, при том что соседи платят всего 5 тысяч. Мы обратились с иском в суд, который решил дело в нашу пользу. В результате "Радомир" написал на нас жалобу в администрацию, которая и выбрала место для контейнера", — сообщила Анна Вершинина.

Несколько иначе описали историю с судом в компании "Радомир-Инвест". По версии УК, иск против ТСЖ подали как раз они и выиграли дело. Поводом к иску стала длительная неуплата со стороны "Сыромолотова, 11б" за пользование контейнерами, принадлежащими "Радомиру". Правда, цену за пользование общим мусорным баком "Радомир-Инвест" действительно назначил высокую, но лишь потому, что из-за размежевания некогда общей площадки увеличились расходы компании на транспортировку мусора.

"Уралинформбюро" отыскало в архиве Арбитражного суда Свердловской области за 2016 год это судебное решение. Согласно вердикту, вынесенному 4 июля 2016 года судьей Евдокимовым, ТСЖ "Сыромолотова, 11б" должно было выплатить "Радомиру" 41 707 рублей 02 копейки в качестве погашения задолженности за полученные от ответчика услуги.

Ситуация усугубляется тем, что после всех судебных баталий ТСЖ "Сыромолотова, 11б" решило отказаться от услуг УК "Радомир-Инвест" и перейти под крыло УЖК "Территория". Новый оператор предоставляет жильцам услуги по бухгалтерскому обслуживанию и ремонтным работам. Как считают в "Радомир-Инвест", такое "двоевластие" может привести к дополнительным расходам со стороны жильцов ТСЖ.

Сотрудники УК сомневаются в словах Вершининой, что муниципальные власти якобы указали место для размещения контейнера."Это прерогатива жильцов, а территория, на которой расположена площадка, принадлежит трем домам – Сыромолотова 11а, 11б и 11в. Таким образом, для установки контейнеров должно было проводиться собрание собственников всех помещений в данных многоквартирных домах", — считают они.

То же самое сказали корреспонденту агентства и районные чиновники. По словам замглавы администрации Кировского района Марины Чугункиной, муниципальные власти не имеют полномочий диктовать собственникам жилья, где и что им ставить на территории их двора.

"Это частная территория, — пояснила собеседница агентства. — Мы тут можем только приехать и оценить, как выполняются правила благоустройства". Впрочем, Марина Чугункина подтвердила, что сотрудники администрации действительно выезжали на Сыромолотова, чтобы ознакомиться с ситуацией.

По ее словам, представители ТСЖ попросили отвести им для контейнерной площадки ту самую территория, которая сегодня стала яблоком раздора между двумя домами. Руководители районной администрации не возражали, но напомнили: окончательное решение должны принять жильцы, и посоветовали подумать об удобстве подъездных путей к площадке.

В качестве компромисса руководству ТСЖ тогда было предложено разместить временную мусорную площадку рядом с мусорокамерой дома № 11б. А недавно представители УЖК "Территория" подтвердили, что планируют именно так и сделать, по крайней мере на период с декабря по апрель.

Поможет ли это соломоново решение погасить "мусорную войну", узнаем в ближайшее время. По крайне мере, Анна Вершинина согласна рассмотреть этот вариант, но только в качестве временной меры. "Мы все уже устали от конфликта, мы не хотим ссориться с соседями, но все понимают, что проблему нужно решать кардинально", — резюмировала она.