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Утверждены пределы роста цен на коммуналку: Среднему Уралу повезло меньше АланииСегодня в 16:14

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Но больше, чем Санкт-Петербургу.

Правительство РФ утвердило предельные индексы увеличения платы россиян за коммунальные услуги в 2018 году. Согласно распоряжению кабмина за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, тарифы вырастут с начала второго полугодия, сообщает "Уралинформбюро".

Из числа уральских регионов самое значительное увеличение тарифов "светит" Свердловской и Тюменской областям – до 4,5%. На 4% могут вырасти в цене ЖКУ в Пермском крае, на Ямале и в Югре. Предел удорожания для Челябинской и Курганской областей составляет 3,8%.

В целом по России самое большое повышение тарифов грозит Санкт-Петербургу – до 6%, а самое минимальное Новосибирской области и РСО-Алании – в пределах 3%.

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