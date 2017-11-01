Но больше, чем Санкт-Петербургу.

Правительство РФ утвердило предельные индексы увеличения платы россиян за коммунальные услуги в 2018 году. Согласно распоряжению кабмина за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, тарифы вырастут с начала второго полугодия, сообщает "Уралинформбюро".

Из числа уральских регионов самое значительное увеличение тарифов "светит" Свердловской и Тюменской областям – до 4,5%. На 4% могут вырасти в цене ЖКУ в Пермском крае, на Ямале и в Югре. Предел удорожания для Челябинской и Курганской областей составляет 3,8%.

В целом по России самое большое повышение тарифов грозит Санкт-Петербургу – до 6%, а самое минимальное Новосибирской области и РСО-Алании – в пределах 3%.