На Среднем Урале построили больше миллиона квадратных метров жильяСегодня в 09:18
- Текст
С начала 2017 года.
Доля Свердловской области в общем объеме жилья, введенного в строй в России за 9 месяцев 2017 года, составила 2,6%. Регион попал в десятку субъектов федерации РФ, на долю которых приходится половина всего построенного в России жилья, сообщает Росстат.
В общей сложности с января по сентябрь 2017 года строители Среднего Урала сдали чуть больше 1,2 миллиона квадратных метров жилых новостроек. Это больше, чем в других субъектах УрФО, но меньше, чем в Башкортостане (1,6 миллионов "квадратов"), Татарстане (1,7 миллионов), Москве (1,4 миллиона) и Санкт-Петербурге (2,2 миллиона).
Всего по России за указанный период построено 46,4 миллиона квадратных метров жилья. Бесспорным лидером по вводу новостроек, согласно данным Росстата, стала Московская область - 5,34 миллиона "квадратов". Антирейтинг отстающих регионов возглавляют Мурманская область (50 тысяч), Камчатский край (43,8 тысячи), Еврейская автономная область (30 тысяч), Ненецкий автономный округ (10,8 тысячи) и Магаданская область (3 тысячи).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года общероссийские показатели по жилью упали почти на 7%. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", это вызвано в том числе и сложностями с продажей готовых квартир. По словам президента Российской гильдии риелторов Татьяны Деменок, порядка 20% квартир в новостройках остаются нереализованными.
При этом количество сделок на первичном рынке жилья после длительного спада начало набирать обороты. Так, в Екатеринбурге количество сделок по квартирам в новостройках выросло с января по август на 8%, а на вторичном рынке рост превысил 20%. Эти данные на международном строительном форуме "100+Forum Russia" озвучила президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова.
Ранее по теме:
Российский рынок недвижимости ударился о дно
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:19
В Югре по подозрению в покушении на двойное убийство ищут казаха
СКР просит помощи.Сегодня в 12:19
Свердловский бюджет потеряет сотни миллионов рублей
Но достроит "Титановую долину".Сегодня в 12:08
Сбежавшего из свердловской колонии зэка нашли на Кубани
На свободе он разгуливал месяц.Сегодня в 12:02
В Тюмени кондуктор автобуса сломала позвоночник в ДТП
ЛиАЗ столкнулись с BMW.Сегодня в 11:47
В ДТП на тюменской трассе погибла семья дальнобойщиков
Столкнулись две фуры.Сегодня в 11:47
AZUR air сократила екатеринбуржцам отдых в Дубае
На 10 часов.Сегодня в 11:46
Пропавших на водохранилище челябинцев ищут беспилотники
Спасатели ждут прибытия вертолета из Сибири.Сегодня в 11:44
Свердловские дальнобойщики выйдут на забастовку против "Платона"
Вместе с коллегами из других регионов.Сегодня в 11:14
На югорской трассе семь человек пострадали в ДТП с автобусами
На одном участке.Сегодня в 11:07
Эксперты предрекли провал России на Олимпиаде в Южной Корее
Или отстранение от Игр.Сегодня в 11:01
В свердловском селе машина-"призрак" погубила пенсионера
Водитель объявлен в розыск.Сегодня в 10:53
Пропавшие на водохранилище челябинцы поминали друзей-утопленников
Их ищут водолазы.Сегодня в 10:30
Из зарплат свердловчан вычли 56 миллионов за электричество
С начала года.Сегодня в 10:25
Исполнителю теракта в Нью-Йорке грозит смертная казнь
За это высказался Трамп.Сегодня в 10:21
В России оплатить похороны можно будет при жизни
Если введут "похоронный полис".
Главные новости
- Сегодня в 11:44Свердловские дальнобойщики выйдут на забастовку против "Платона"
- Сегодня в 10:53Пропавшие на водохранилище челябинцы поминали друзей-утопленников
- Сегодня в 10:05Мэрия Екатеринбурга готовит к ремонту четыре магистрали
- Сегодня в 09:43Николай Коляда "в панике" из-за денег от Минкульта
- Сегодня в 08:51"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
Аналитика
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".
Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"
Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".
Россия и Казахстан обсудят торговый караван
В современных реалиях.