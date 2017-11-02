Устанавливая рекорды.

Сотрудники "РН-Пурнефтегаз", дочернего общества "НК "Роснефть", за 9 месяцев пробурили более 327 000 метров горных пород. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, это на на 61 000 метров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Коммерческая стоимость бурения в 2017 году выросла на 15%. Кроме того, был установлен рекорд предприятия и по скорости проходки на бригаду в сутки – 1 350 метров, что более чем в два раза превышает данные 2016 года.

Также была перевыполнена программа по строительству новых скважин (84 вместо 78) и зарезке боковых стволов (96 вместо 93). Однако строительство скважин не прекращается: для стабильной работы требуется хороший задел, ведь погодные условия Крайнего севера непредсказуемы.

Значительный рост темпов бурения обусловлен переходом "РН-Пурнефтегаз" к собственному инжинирингу при строительстве скважин. Благодаря этому, главным драйвером увеличения производительности труда выступили управление рисками и качество планирования работ.

Кроме того, повысить скорость проходки и сократить количество непроизводительных операций позволило широкое внедрение новых технологий. В ближайшие два года компания планирует сократить цикл строительства скважин на 8–10 суток, что позволит удешевить их без потери качества и ущерба безопасности работ.

Сокращение себестоимости нефтеизвлечения позволит "РН-Пурнефтегазу" в перспективе вовлечь в разработку низкорентабельные нефтенасыщенные толщины и усовершенствовать систему разработки месторождений.

Стоит напомнить, что компания добывает нефть, газ и газовый конденсат на 17 лицензионных участках в Ямало-Ненецком автономном округе.