×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Пурнефтегаз" наращивает объемы буренияСегодня в 09:54

  • Текст

Устанавливая рекорды.

Сотрудники "РН-Пурнефтегаз", дочернего общества "НК "Роснефть", за 9 месяцев пробурили более 327 000 метров горных пород. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, это на на 61 000 метров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Коммерческая стоимость бурения в 2017 году выросла на 15%. Кроме того, был установлен рекорд предприятия и по скорости проходки на бригаду в сутки – 1 350 метров, что более чем в два раза превышает данные 2016 года.

Также была перевыполнена программа по строительству новых скважин (84 вместо 78) и зарезке боковых стволов (96 вместо 93). Однако строительство скважин не прекращается: для стабильной работы требуется хороший задел, ведь погодные условия Крайнего севера непредсказуемы.

Значительный рост темпов бурения обусловлен переходом "РН-Пурнефтегаз" к собственному инжинирингу при строительстве скважин. Благодаря этому, главным драйвером увеличения производительности труда выступили управление рисками и качество планирования работ.

Кроме того, повысить скорость проходки и сократить количество непроизводительных операций позволило широкое внедрение новых технологий. В ближайшие два года компания планирует сократить цикл строительства скважин на 8–10 суток, что позволит удешевить их без потери качества и ущерба безопасности работ.

Сокращение себестоимости нефтеизвлечения позволит "РН-Пурнефтегазу" в перспективе вовлечь в разработку низкорентабельные нефтенасыщенные толщины и усовершенствовать систему разработки месторождений.

Стоит напомнить, что компания добывает нефть, газ и газовый конденсат на 17 лицензионных участках в Ямало-Ненецком автономном округе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×