"Пурнефтегаз" наращивает объемы буренияСегодня в 09:54
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Устанавливая рекорды.
Сотрудники "РН-Пурнефтегаз", дочернего общества "НК "Роснефть", за 9 месяцев пробурили более 327 000 метров горных пород. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, это на на 61 000 метров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Коммерческая стоимость бурения в 2017 году выросла на 15%. Кроме того, был установлен рекорд предприятия и по скорости проходки на бригаду в сутки – 1 350 метров, что более чем в два раза превышает данные 2016 года.
Также была перевыполнена программа по строительству новых скважин (84 вместо 78) и зарезке боковых стволов (96 вместо 93). Однако строительство скважин не прекращается: для стабильной работы требуется хороший задел, ведь погодные условия Крайнего севера непредсказуемы.
Значительный рост темпов бурения обусловлен переходом "РН-Пурнефтегаз" к собственному инжинирингу при строительстве скважин. Благодаря этому, главным драйвером увеличения производительности труда выступили управление рисками и качество планирования работ.
Кроме того, повысить скорость проходки и сократить количество непроизводительных операций позволило широкое внедрение новых технологий. В ближайшие два года компания планирует сократить цикл строительства скважин на 8–10 суток, что позволит удешевить их без потери качества и ущерба безопасности работ.
Сокращение себестоимости нефтеизвлечения позволит "РН-Пурнефтегазу" в перспективе вовлечь в разработку низкорентабельные нефтенасыщенные толщины и усовершенствовать систему разработки месторождений.
Стоит напомнить, что компания добывает нефть, газ и газовый конденсат на 17 лицензионных участках в Ямало-Ненецком автономном округе.
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