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Из зарплат свердловчан вычли 56 миллионов за электричествоСегодня в 10:30

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С начала года.

Более 56 миллионов рублей за 9 месяцев 2017 года было удержано с зарплатных карт свердловчан, задолжавших за электричество. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

Деньги изымались на основании исполнительных листов. 25,9 миллиона компания получила сама, обратившись с соответствующими судебными приказами в Сбербанк. 29,7 миллиона помогли изъять судебные приставы.

Наибольшее количество должников, с карт которых сняли деньги, проживают в Арамиле, Ачите, Артях, Березовском, Верхней Пышме, Верхних Серьгах, Красноуфимске, Нижних Серьгах, Первоуральске, Полевском, Ревде, Сысерти и Шале.

Полученные деньги пошли на погашение задолженностей и судебных издержек.

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