Но достроит "Титановую долину".

В 2018 году областной бюджет не досчитается 756,6 миллиона рублей дохода из-за корректировки программы управления госсобственностью Свердловской области и приватизации госимущества. Об этом сообщил 2 ноября на заседании регионального Заксобрания и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских.

Снижение прогноза по доходам вызвано в том числе удешевлением стартовой цены объекта культурного наследия областного значения "Клиническая больница скорой помощи", который МУГИСО ранее не сумело продать за 400 миллионов рублей. Теперь памятник выставлен на аукцион по более низкой цене — за 230 миллионов рублей.

Эти потери облбюджет планирует частично скомпенсировать за счет увеличения доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области (до 23 миллиона рублей) и дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области (до 109 миллионов рублей).

При этом расходы бюджета увеличатся на 284,1 миллиона рублей, сообщил глава МУГИСО. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в эту сумму войдут инвестиции в САИЖК на решение проблемы обманутых дольщиков жилого комплекса "Оптимист" в Первоуральске и финансовая поддержка завода "Фарфор Сысерти". Кроме того, запланировано увеличение бюджетных инвестиций ОЭЗ "Титановая долина" на 129,5 миллиона рублей, которые пойдут на строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

Следует отметить, что 1 ноября депутаты побывали на стройплощадке ОЭЗ "Титановая долина", в развитие которой облбюджет в 2017 году уже вложил 429,5 миллиона рублей. Как заявил в ходе обсуждения доклада депутат Заксобрания Олег Корчагин, "Титановая долина" в следующем году уже вступит в эксплуатацию. В частности, на площадках ОЭЗ начнется производство медицинского инструмента для нейрохирургии из титановых сплавов, а также титановых штамповок для самолетов "Боинг".

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