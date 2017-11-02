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Свердловчанам выдали 34 миллиарда рублейСегодня в 15:47

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На покупку жилья по ипотеке.

Без малого 20 тысяч ипотечных кредитов выдали банки жителям Свердловской области за 8 месяцев 2017 года. Это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ.

Общая сумма выданных кредитов составила 34,3 миллиарда рублей. По мнению сотрудников ЦБ РФ, рост интереса свердловчан к ипотечному жилищному кредитованию во многом объясняется более мягкими, чем в 2016 году, условиями выдачи займов. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке снизилась с 12,47% в августе 2016 года до 10,84% в августе 2017 года.

Рост популярности ИЖК на Среднем Урале связан с общефедеральным "курсом на ипотеку". Как сообщалось ранее, с января по сентябрь 2017 года кредитные организации России выдали 602,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 1,1 триллиона рублей.

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