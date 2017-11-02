Роспан строит комплекс для защиты окружающей средыСегодня в 16:18
- Текст
От производственных стоков.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", активно строит комплекс сооружений для утилизации очищенных сточных вод Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, производительность объекта составит до 2 000 кубических метров производственных стоков в сутки. На первом этапе эксплуатации объем закачки составит около 1 000 кубометров в сутки. Согласно проекту трасса водовода растянется на 1 350 метров.
По технологии, после очистки производственно-дождевые сточные воды будут закачивать в поглощающий горизонт на глубину около 2 200 метров. Подземный пласт надежно изолирован от других водоносных горизонтов, которые используются для водоснабжения и добычи сырья.
Всего на площадке обустроено три скважины, через разветвленную систему водопроводов в которые будут поступать жидкие стоки с инфраструктурных объектов залежи. Метод подземного захоронения позволит предотвратить загрязнение почвы, открытых водоемов и подземных вод питьевого качества.
Стоит отметить, что используемые Роспаном способы позволят исключить негативное воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:59
Зачистка банковской системы в России завершится через 2 года
По прогнозу Набиуллиной.Сегодня в 18:49
В камышловской ИК-52 задержали женщину с дрожжами в белье
Она хотела испечь пирожки.Сегодня в 18:44
Бастующим свердловским адвокатам выплатили долг
В 11 миллионов.Сегодня в 18:39
Екатеринбургского долгостройщика могут посадить на 15 лет
Если докажут факт мошенничества.Сегодня в 18:34
В Екатеринбурге "Зяблицев-Фонд" раскрыл обман управляющей компании
Коммунальщики подделывали документы.Сегодня в 18:23
Ельцин-Центр перешел в собственность Свердловской области
Частично.Сегодня в 17:55
Свердловские депутаты расширили список "обманутых"
За счет членов ЖСК.Сегодня в 17:43
Скончался известный писатель Владимир Маканин
Ему было 80 лет.Сегодня в 17:35
Россияне через соцсети выбрали звезд для новогоднего эфира
В "десятку" прорвалась Пугачева.Сегодня в 17:28
Уральцы украли электрический ток 9089 раз
За 9 месяцев.Сегодня в 17:20
Пермяка будут судить за надругательство над 10-летней школьницей
В подъезде.Сегодня в 17:19
Спикер ЗакСо нашла альтернативу финансовой помощи обманутым дольщикам
Чтобы не платить из бюджета.Сегодня в 17:15
Издатели толкового словаря назвали слово года
Помогли интернет-обманщики.Сегодня в 17:02
Спасатели обнаружили второго погибшего на челябинском водохранилище
И лодку.Сегодня в 16:57
Кабельные войны: в Нижнем Тагиле вновь обрывают провода
Горожане жалуются на отсутствие Интернета.
Главные новости
- Сегодня в 16:47Порноактриса хочет стать президентом РФ и удовлетворить россиян
- Сегодня в 15:12Власти Алапаевска отремонтируют "дорогу жизни"
- Сегодня в 14:17Экс-кандидата на пост свердловского губернатора уволили за прогулы
- Сегодня в 13:34Руководители УВЗ попали под "уголовку" за полумиллиардный ущерб
- Сегодня в 08:51"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
Аналитика
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".
Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"
Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".