От производственных стоков.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", активно строит комплекс сооружений для утилизации очищенных сточных вод Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, производительность объекта составит до 2 000 кубических метров производственных стоков в сутки. На первом этапе эксплуатации объем закачки составит около 1 000 кубометров в сутки. Согласно проекту трасса водовода растянется на 1 350 метров.

По технологии, после очистки производственно-дождевые сточные воды будут закачивать в поглощающий горизонт на глубину около 2 200 метров. Подземный пласт надежно изолирован от других водоносных горизонтов, которые используются для водоснабжения и добычи сырья.

Всего на площадке обустроено три скважины, через разветвленную систему водопроводов в которые будут поступать жидкие стоки с инфраструктурных объектов залежи. Метод подземного захоронения позволит предотвратить загрязнение почвы, открытых водоемов и подземных вод питьевого качества.

Стоит отметить, что используемые Роспаном способы позволят исключить негативное воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы.