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РМК модернизирует обогатительную фабрику за 150 миллионовСегодня в 11:45

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Для "Александринской горно-рудной компании".

Русская медная компания (РМК) представила инвестиционные планы губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. В частности, на совещании у главы региона президент РМК Всеволод Левин рассказал о проектах развития производства "Александринской горно-рудной компании" (входит в Группу "РМК") в Верхнеуральском и Нагайбакском районах региона.

Среди приоритетов Левин назвал модернизацию обогатительной фабрики предприятия. В частности, необходимо заменить фильтровальное оборудование (керамические фильтры медного и цинкового концентратов) на фильтр-прессы. Обновление технологии позволит повысить экологическую безопасность производства, снизить остаточную влажность отгружаемых концентратов в 1,5 раза. Соответственно, это снизит грузоперевозки концентратов на 5 000 тонн в год.

Установку новых фильтр-прессов завершат в 2018 году. РМК планирует инвестировать в проект более 150 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Кроме того, параллельно реализуется проект освоения Катабукского участка медно-цинковых колчеданных руд, который пополнит сырьевую базу обогатительной фабрики АГК. Сейчас там ведутся геологоразведочные работы. По прогнозам, запасы участка составляют 300 000 тонн меди и 390 000 тонн цинка. Поисковые и оценочные работы завершат в 2019 году.

Специалисты предприятия ожидают, что рудный объект Катабукского участка будет сопоставим с разрабатываемым месторождением "Чебачье" в Верхнеуральском районе.

"Учитывая благоприятную рыночную конъюнктуру, профессиональный коллектив, наличие многолетнего опыта эффективного и безопасного для окружающей среды недропользования, РМК продолжает развитие своих действующих производственных активов", — заявил президент Русской медной компании Всеволод Левин.

По его словам, приоритетными задачами АГК является совершенствование технологий обогащения руды, сохранения социальной стабильности на территории присутствия и восполнение собственной сырьевой базы предприятия.

Стоит напомнить, что "Александринская горно-рудная компания" основана в 1995 году. В состав предприятия входят рудник "Александринский" производительностью до 100 000 тонн руды в год, рудник "Чебачий" производительностью до 800 000 тонн руды в год и обогатительная фабрика, на которой перерабатывается до 800 000 тонн руды в год.

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