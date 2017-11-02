Чтобы не платить из бюджета.

Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила о намерении ужесточить уголовную ответственность в отношении недобросовестных застройщиков. Это поможет сэкономить бюджетные средства, которые регион вынужден ежегодно направлять на решение этой проблемы.

Такое решение председатель ЗакСо приняла 31 октября вместе с главами парламентов других регионов РФ на Совете законодателей, передает "Уралинформбюро".

"Председатели ЗакСо требуют, чтобы были внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, что серьезно бы повысило ответственность тех, кто сегодня ведет такую политику, и у нас появляются обманутые дольщики, и мы из областного бюджета им помогаем. Мы надеемся, что в итоге будем услышаны", - пояснила Бабушкина.

По ее словам, на Среднем Урале создан реестр обманутых дольщиков. 2 ноября свердловские депутаты приняли решение продлить его формирование до 1 января 2019 года.

Стоит добавить, что депутаты Заксобрания в третий раз "поправили" бюджет на 2017 год. В него внесли новые траты, среди которых - инвестиции размером 200 миллионов рублей, выделенные свердловскому агентству ипотечного кредитования.

"Они будут направлены на решение проблемы обманутых дольщиков ЖК "Оптимист" в Первоуральске, что позволит снизить социальную напряженность, возникшую из-за нарушений сроков строительства жилого комплекса", - уточнил и.о. министра по управлению госимуществом Сергей Сосновских.

Не исключено, что в бюджет на 2018-2019 годы тоже внесут расходы на поддержку обманутых дольщиков. Какие суммы запланированы, станет известно 14 ноября на первом рассмотрении финансового документа.