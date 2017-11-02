За счет членов ЖСК.

Депутаты Заксобрания Свердловской области проголосовали за изменения в областном законе № 50-ОЗ от 24 июня 2011 года об обманутых дольщиках. Ранее поправки в этот закон были одобрены на заседании облдумского комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, сообщает "Уралинформбюро".

Проект изменений представил 2 ноября на очередном заседании областного парламента депутат Валентин Лаппо. Предложенные новеллы расширяют возможности включения в реестр для пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Так, согласно документу, отныне основанием для включения в реестр может являться привлечение денежных средств недобросовестным застройщиком на основании и договора участия в долевом строительстве, и договора об участии в жилищно-строительном или жилищно-накопительном кооперативе.

Кроме того, расширяются и временные рамки: теперь "обманутым" могут признать граждан, внесших средства на строительство проблемного многоквартирного дома до 1 января 2017 года. В прежней редакции закона в качестве "дедлайна" значилась дата вступления закона в силу, то есть июль 2011 года.

Также изменяются "правила игры" в отношении застройщиков, решивших помочь обманутым дольщикам достроить проблемное жилье. Ранее участки для жилищного строительства таким застройщикам предоставлялись бесплатно из фонда земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В новой редакции пункт "предоставляется бесплатно" заменен на "предоставляется в аренду без проведения торгов". Согласно предложенным изменениям, арендуемый участок может быть взят только из реестра государственных земель.

В помощь обманутым дольщикам должны работать также поправки, внесенные депутатами в другой областной закон — "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области". Они устанавливают новые критерии для инвесторов, готовых предоставить пострадавшим дольщикам жилую площадь в домах-новостройках и претендующих на льготную аренду земельных участков под строительство.

Как пояснил один из авторов поправок, депутат Вячеслав Вегнер, такой застройщик должен дать обязательство завершить незаконченное строительство, либо обеспечить обманутых дольщиков жилыми помещениями в другой новостройке.

При этом он должен использовать внебюджетное финансирование и вложить в достройку собственные средства, составляющие в сумме не менее 15% от общей стоимости проекта.

Ранее Заксобрание Свердловской области продлило до 1 января 2019 года срок, в который граждане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могут подать заявление на включение в реестр обманутых дольщиков. Предыдущая редакция закона предусматривала в качестве крайнего срока подачи таких заявок 1 января 2017 года.

Следует напомнить, что Свердловская область в 2011 году стала одним из первых субъектов федерации, где приняли закон в защиту обманутых дольщиков. Однако из-за действий недобросовестных застройщиков, которые постоянно изобретают новые мошеннические схемы, закон пришлось четыре раза корректировать.

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