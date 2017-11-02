Если докажут факт мошенничества.

Представители областного Минстроя и аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 2 ноября утвердили график работ по достройке ЖК "Новый Уктус". Об этом сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Долгожданное для пайщиков "Нового Уктуса" событие произошло на стройплощадке объекта, куда прибыли областные чиновники, сотрудники аппарата омбудсмена, работники областной прокуратуры и представители нового инвестора стройки — группы компаний "ТЭН".

По словам главы областного Минстроя Михаила Волкова, инвестор уже согласился вложить в достройку "Нового Уктуса" около 400 миллионов рублей. Представитель "ТЭН" Юрий Романович заверил пайщиков, что никаких дополнительных денег с них брать не будут. Согласно подписанному сторонами документу, строительство жилого комплекса завершится к ноябрю 2018 года.



Областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова и глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков пообещали контролировать достройку "Нового Уктуса". Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Стоит отметить, что работу застройщика на протяжении всего цикла будет контролировать облпрокуратура, которая уже начала проверку в отношении предыдущей компании, строившей "Новый Уктус".

"Если подтвердятся подозрения, что компания выводила деньги со строек, то ее руководителям грозит наказание в соответствии с положениями уголовного кодекса, в частности, реальное лишение свободы от 7 до 15 лет по статье УК "Мошенничество", — заявил прокурор отдела по надзору за налоговым законодательством и законодательством в сфере предпринимательства прокуратуры Свердловской области Алексей Морозов.



Тот самый график, которого так долго ждали пайщики "Нового Уктуса". Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", строительством "Нового Уктуса" с 2012 года (когда начался сбор средств пайщиков) занималась компания "Уралэнергостройкомплекс". Однако из-за недостатка финансирования и небрежного управления строительными процессами работы на объекте в 2015 году прекратились. В результате пострадало 190 человек, заключивших договоры паевого участия.

В конце июля 2017 года действиями застройщика "Нового Уктуса" заинтересовался областной департамент государственного строительного и жилищного надзора. В ходе проверки сотрудники департамента обнаружили пропажу 206,5 миллиона рублей: нет документального подтверждения, на какие цели израсходованы эти деньги, внесенные ранее пайщиками "Нового Уктуса". Материалы проверки были направлены в прокуратуру.

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