×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ельцин-Центр перешел в собственность Свердловской областиСегодня в 18:23

  • Текст

Частично.

Депутаты свердловского Заксобрания поменяли миллионы рублей на тысячи квадратных метров, единогласно одобрив 2 ноября проект по списанию долгов Ельцин-Центра, которые остались с процента по кредиту.

Квадратные метры будут переданы региону в рамках погашения задолженности по процентам, которая исчисляется десятками миллионов рублей. Взамен прощеных миллионов региону достанутся помещения площадью 7 652 квадратных метра. Среди них атриум, художественная галерея, студия художника, реставрационные мастерские.

Ранее учреждение погасило основную часть долга в 2 миллиарда рублей. Их на возведение Центра через структуры региона предоставила Федерация.

Проект по Ельцин-Центру парламентариям представил и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских. Он отметил, что бюджет региона так или иначе не останется в накладе от этой сделки – она принесет казне дополнительный доход в размере 86 миллионов рублей. Чиновник уточнил, что после перевода площадей на баланс области их передадут Ельцин-Центру в безвозмездное пользование на неопределенный срок - для осуществления им уставной деятельности.

Председатель комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин добавил, что договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон в любой момент. После этого ЗакСо сделку одобрило.

В конце сентября 2017 года Ельцин-Центр объявил о возвращении государству 2 миллиардов рублей, взятых в кредит в 2013 году. Однако с этой суммы накопились проценты в размере 170 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×