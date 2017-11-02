Ельцин-Центр перешел в собственность Свердловской областиСегодня в 18:23
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Частично.
Депутаты свердловского Заксобрания поменяли миллионы рублей на тысячи квадратных метров, единогласно одобрив 2 ноября проект по списанию долгов Ельцин-Центра, которые остались с процента по кредиту.
Квадратные метры будут переданы региону в рамках погашения задолженности по процентам, которая исчисляется десятками миллионов рублей. Взамен прощеных миллионов региону достанутся помещения площадью 7 652 квадратных метра. Среди них атриум, художественная галерея, студия художника, реставрационные мастерские.
Ранее учреждение погасило основную часть долга в 2 миллиарда рублей. Их на возведение Центра через структуры региона предоставила Федерация.
Проект по Ельцин-Центру парламентариям представил и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских. Он отметил, что бюджет региона так или иначе не останется в накладе от этой сделки – она принесет казне дополнительный доход в размере 86 миллионов рублей. Чиновник уточнил, что после перевода площадей на баланс области их передадут Ельцин-Центру в безвозмездное пользование на неопределенный срок - для осуществления им уставной деятельности.
Председатель комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин добавил, что договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон в любой момент. После этого ЗакСо сделку одобрило.
В конце сентября 2017 года Ельцин-Центр объявил о возвращении государству 2 миллиардов рублей, взятых в кредит в 2013 году. Однако с этой суммы накопились проценты в размере 170 миллионов рублей.
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