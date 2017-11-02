По прогнозу Набиуллиной.

В России зачистка банковской системы продлится еще два года. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Председатель Центробанка добавила, что за прошедшие 4 года было отозвано около 350 лицензий. "Мы убирали с рынка хронически слабые банки и банки с сомнительной финансовой моделью. Проделана значительная часть работы, однако еще год или два мы должны будем наводить порядок", - сказала она.

По словам Набиуллиной, в настоящее время в России действуют чуть менее 600 банков. Глава ЦБ РФ сообщила также, что сократить государственные доли в банковском секторе можно будет лишь в будущем, так как россияне больше доверяют государственным финучреждениям, передает "Уралинформбюро".