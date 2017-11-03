Им выплатят компенсацию.

Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило сразу три конкурса на проектирование последнего участка ЕКАД - между Челябинским и Полевским трактами.

Стартовая цена двух аукционов и одного открытого конкурса в общей сложности превышает 14 миллионов рублей: 1,3 миллиона на выполнение работ по определению размера возмещения за изымаемые в зоне будущего строительства земельные участки, 1,6 миллиона на выполнение кадастровых работ и 11,7 миллиона на разработку проектной документации.

Аукционы пройдут в два этапа: 20 и 30 ноября. Победителям предстоит до ноября 2018 года провести изрядный объем работ. Он включает в себя геодезические исследования территории, подсчет общей площади будущей стройки и количества образуемых земельных участков, их оценку и расчет компенсации для собственников изымаемой земли.

После этого за дело примутся непосредственно проектировщики. От них потребуется исследовать русло реки, протекающей в районе будущей стройки, продумать переустройство расположенного там газопровода и места съездов на существующие и перспективные автодороги. Кроме того, конкурсной документацией предусмотрена разработка проекта по переустройству высоковольтной линии ВЛ 500 КВ Курчатовская-Южная.

Число участков, попадающих под ЕКАД и имена их собственников примерно известны уже сегодня. В аукционной документации перечисляются 19 участков, большая часть которых принадлежит садоводческому товариществу "Металлист".

Строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги ведется с 1994 года. В сентябре 2017-го был сдан в эксплуатацию участок ЕКАД протяженностью 11 километров. Он соединил между собой Московский и Полевской тракты. После ввода в строй 14-километрового участка между Полевским и Челябинским трактами ЕКАД будет полностью готова. Ее протяженность составит 94,3 километра.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на завершение строительства кольцевой автодороги Минтранс РФ выделит в 2018-2020 годах свыше 8,5 миллиарда рублей.

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