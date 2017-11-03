Роспан системно работает в области экологииСегодня в 14:53
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Сохраняя природу.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", следуя политике НК "Роснефть", заботится об экологической безопасности и сохранении природных ресурсов. В частности, одним из приоритетных направлений деятельности предприятия является участие в мероприятиях по искусственному разведению рыб в водоемах.
Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе общества, в 2017 году Роспан выпустил в Иртыш 892 629 штук молоди пеляди, в Ендырскую протоку — 130 158 штук молоди чира, а в Обь — 119 763 штуки молоди муксуна. Мальков выращивали в специализированном рыбоводческом хозяйстве. После транспортировки, под наблюдением специалистов Госрыбцентра и территориального отделения Росрыболоства, их выпустили, соблюдая все необходимые условия.
За три года в реки Обь-Иртышского бассейна предприятие выпустило более миллиона особей ценных пород рыбы.
Кроме этого, Роспан восстанавливает продуктивность и хозяйственную ценность нарушенных земель. В 2017 году госкомиссии по вопросам рекультивации земель сданы несколько участков, общая площадь которых составила 45 гектаров. В предыдущие два года Общество восстановило еще 40 гектаров.
Также предприятие старается снизить воздействие на окружающую среду, используя в качестве сырья для стройматериалов отработанную породу. Эта технология имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы и все необходимые разрешения. Таким образом, в 2017 году объем переработки буровых отходов увеличился на 119% по сравнению с прошлыми 12 месяцами.
Стоит напомнить, что АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШЕНЛ" работает в области экологии системно. В частности, с июля 2017 года предприятие на Восточно-Уренгойской и Ново-Уренгойской установках подготовки газа и газового конденсата заменило оголовки факелов низкого давления на бессажевые. Это позволило увеличить глубину сжигания факельного газа и снизить воздействие на окружающую среду. В будущем году Роспан планирует модернизировать установленные оголовки, чтобы полностью исключить образование сажи при сжигании газа.
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