Марийский НПЗ завершил капитальный ремонт производственных объектовСегодня в 13:35
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За 10 дней.
Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") в течение 10 суток завершил капитальный ремонт производственных объектов.
В рамках ремонтных работ был применен инновационный метод очистки оборудования с использованием паровой смеси со специальными химическими реагентами, что позволило сократить время подготовки объектов к реконструкции в три раза (с 72 до 24 часов). Кроме того, на производственных площадках были продиагностированы и обновлены контрольно-измерительные приборы, системы противоаварийной защиты, запорно-регулирующая арматура.
По результатам капитального ремонта повысился уровень надежности технологических установок, а также улучшились экономические показатели работы оборудования. Так экономия потребления мазута в котельной составит от 1,5 до 2 миллионов рублей в год в зависимости от загрузки производственных объектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Также на предприятии реализован первый этап модернизации установки первичной переработки нефти АТ-2 и установки вакуумной перегонки мазута (УВПМ). В ходе работ на производственных объектах было обновлено оборудование ректификационных и отпарных колонн, что позволило повысить мощность и производительность цехов, а также снизить энергозатраты и уменьшить время отстоя нефтепродукта от подтоварной воды в резервуарном парке. В процессе модернизации УВПМ были заменены секции аппаратов воздушного охлаждения вакуумного газойля и гудрона, а также обновлено насосное оборудование для перекачки нефтепродуктов.
К следующему этапу модернизации установок первичной переработки нефти и вакуумной перегонки мазута завод приступит в 2018 году. По завершению работ производительность АТ-2 увеличится с 900 тысяч тонн до 1,4 миллиона тонн нефти в год, а УВПМ с 476 тысяч тонн до 1 миллиона тонн в год.
Стоит напомнить, что Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
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