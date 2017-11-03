Альтернатива — отказ в кредите.

В 2018 году российским заемщикам станет труднее получить ипотечный кредит с низким первоначальным взносом (менее 20%). Причина заключается в поправках, внесенных в июле нынешнего года Центробанком РФ в инструкцию "Об обязательных нормативах банков".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ, с января ипотечные кредиты с нестандартным первоначальным взносом по новым нормативам будут оцениватьcя банками с коэффициентом риска от 150 до 200%.

"Центробанку заемщик сам по себе не интересен, у него задача обеспечить нормальную работу банков, чтобы потом не пришлось отзывать у них лицензии", — пояснил в беседе с "Уралинформбюро" зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

По его мнению, поправки в инструкцию Центробанка призваны напомнить кредитным организациями, что при выдаче ипотеки с первоначальным взносом 20% и ниже они рискуют сильнее, чем при стандартном взносе в 30%. Однако это может привести к снижению ипотечных программ, предусматривающих низкий первоначальный взнос, считает Болотин.

Следует отметить, что в России нестандартный первоначальный взнос закладывают при оформлении ипотеки всего несколько банков. Среди них: Сбербанк РФ (но лишь при приобретении строящегося жилья), ВТБ 24 (для военнослужащих-контрактников), Россельхозбанк (военная ипотека и ипотека для приобретения жилья на вторичном рынке) и Газпромбанк. В последнем акция по ипотеке под 9,5% с первоначальным взносом от 10% действует только до 31 декабря 2017 года.

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