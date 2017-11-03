Свердловские власти обещают 6,4% к зарплатеСегодня в 14:50
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И машиностроительный бум.
Свердловская область к концу 2017 года увеличит свой валовый региональный продукт (ВРП) до 2 триллионов рублей. Такой прогноз сделало областное министерство экономики, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По данным департамента, разработкой прогноза занимались с мая 2017 года несколько отраслевых министерств, органы местного самоуправления и порядка 500 организаций, осуществляющих деятельность на территории региона. Согласно их выкладкам, рост экономики региона к 2020 году должен составить 103%. "Локомотивами" этого роста станут высокотехнологичные отрасли машиностроительного и химического комплекса.
Как уточнила исполняющая обязанности министра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова, устойчивое развитие металлургии будет связано с реализацией крупных инвестиционных проектов естественных монополий, увеличивающих спрос на продукцию предприятий Свердловской области.
При этом ожидается рост цен на цветные металлы, оживление внутреннего спроса, связанного с расширением внутренней кооперации и ростом уровня локализации производства. Свою лепту в укрепление экономики области внесут и предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые планируют увеличить объемы гражданской продукции.
Инвестиции в основной капитала к 2020 году должны вырасти до 106,6%, уверены авторы прогноза. Этому будут способствовать федеральные программы развития кредитования, ограничение роста тарифов и внедрение механизмов "цифровой экономики". По словам Гладковой, особый упор будет сделан на реализацию крупных инвестиционных проектов, прежде всего ОЭЗ "Титановая долина" и программ по развитию индустриальных парков.
Восстановительная динамика развития реального сектора экономики окажет влияние на уровень среднемесячной заработной платы работников, рост которой в 2018–2020 годах составит около 6,4% в год.
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