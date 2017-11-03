Воспитанники Сысертского детского дома разобрали продукцию КЗФСегодня в 14:35
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На сувениры.
Для воспитанников Сысертского детского дома открыл свои тайны Ключевский завод ферросплавов, входящий в состав MidUral Group. Впервые за 23 года шефства заводчане решили показать детям сложное металлургическое производство.
2 ноября два десятка воспитанников вместе с педагогами отправились по заводским цехам, где выплавляются и дробятся ферросплавы. Заместитель исполнительного директора по производству Андрей Борисов рассказал им не только о работе печей, но и экологических технологиях КЗФ. В бассейне с оборотной водой подростки увидели и смогли покормить рыб. А в столовой оценили качество блюд для сотрудников предприятия.
"По ходу экскурсии ребята задавали много вопросов, живо следили за работой печей и агрегатов. Те, кто старше, интересовались перспективами трудоустройства на КЗФ. Сегодня мы посмотрели только три цеха, остальное отложили на другой раз. Такие поездки не только расширяют кругозор детей, но и способствуют их профессиональной ориентации. Считаю, что теперь экскурсии для наших подшефных должны стать регулярными", ― рассказал "Уралинформбюро" Андрей Борисов.
На память об экскурсии юные гости забрали кусочки хрома металлического – эта продукция КЗФ, по их мнению, выглядит космически.
Ключевский завод ферросплавов оказывает шефскую и спонсорскую помощь "СЦРН Сысертского района" (ранее ― Сысертский детский дом) с 1994 года. Пять лет назад предприятие организовало и ежегодно проводит благотворительный хоккейный турнир, в котором выступает и команда их подшефных "Медведи".
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