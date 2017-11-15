Уникальное оборудование поможет Роспану сэкономить миллиардСегодня в 10:50
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И избежать неточностей в исследованиях.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" завершило пусконаладочные работы первых стационарных установок многофазных расходомеров на Ново-Уренгойском лицензионном участке. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в ближайшее время на кустах газовых скважин будет выполнен монтаж еще 37 стационарных установок, что позволит непрерывно контролировать работу более 180 скважин как на Ново-Уренгойском ЛУ, так и на Восточно-Уренгойском ЛУ.
Расходомер модели Vx Spectra с пробоотборником PhaseSampler помогает измерять основные показатели скважины, проводить газоконденсатные исследования, отбирать пробы для термодинамических исследований и осуществлять непрерывный мониторинг добычи в режиме реального времени.
По словам начальника управления разработки месторождений АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Сергея Ромашкина, это оборудование не имеет аналогов в стране и обладает целым рядом преимуществ перед традиционными установками. В частности, с последними не был исключен риск возникновения ошибок при контроле качества измерений: он осуществлялся в ручном режиме.
Благодаря тому, что новые стационарные расходомеры компактны и просты в исполнении, они имеют минимальные требования к монтажу и не нуждаются в постоянном обслуживании и присутствии персонала, что существенно сокращает затраты. Кроме того, как заметил Ромашкин, несмотря на все издержки, связанные с доставкой, монтажом, настройкой и обслуживанием, с новым оборудованием предприятие сэкономит до одного миллиарда рублей за весь срок реализации проекта до 2040 года.
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